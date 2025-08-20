Tűz és fények játéka: elképesztő fotókon a Szent István-nap csúcspontja

2025-ben is Európa legnagyobb műsorával készültek a szervezők. Az öt kilométer hosszúságú látványtéren több mint 45 ezer pirotechnikai effekt volt látható.

A tűzijáték alatt 45 530 különálló, megkülönböztethető pirotechnikai effekt (tűzijáték bombák, tűzmozsarak, kartácsok, rómaigyertyák, kométok, görögtűz, bombetták, szikraszökőkutak, lángeffektek, villanók, durranók) durrantak el, melyeket uszályokról, pontonokról és három hídról lőttek fel.

A műszaki tervezésben húsz, míg a fizikai telepítésben és lövésben további hetven tapasztalt pirotechnikus vett részt. Továbbá több mint 100 ember dolgozott az úszóművek összeszerelésén, daruzásán, vízre helyezésén, és a vízen való mozgatásán.