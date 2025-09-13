Hírlevél

Váratlan fordulat, Zelenszkij bejelentette, hogy készen áll

Ezek a szürreálisan furcsa házak tényleg léteznek! Meg is mutatjuk a képeket

1 órája
A világ számos pontján találkozhatunk különös, szinte mesebelinek tűnő építményekkel, ezek a buborékházak, amelyek évről évre egyre népszerűbbek a turisták és a különleges építészet rajongói körében. A gömbölyded formák, a szabad vonalvezetés és az organikus dizájn miatt ezek az épületek kitűnnek a hagyományos házak sorából.
Bár a buborékházak megjelenése kifejezetten futurisztikus, az első ilyen épület már az 1940-es években megszületett. Wallace Neff amerikai építész Kaliforniában és Arizonában kezdett kísérletezni az úgynevezett „airform” technológiával, amely lufiszerű szerkezeteket hozott létre gyorsan és olcsón. Bár a technológia nem terjedt el széles körben, a formavilág a következő évtizedekben rengeteg építészt megihletett.

Buborékházgaléria, Buborékház, ház, buborék, építészet, otthon, múzeum, lakás,, Isla Mujeres, Mexico
Eduardo Ocampo építész által tervezett kagylóház, a legtöbb buborékházhoz hasonlóan speciális betonból készült
Fotó: Shutterstock / Shutterstock

A '60-as, '70-es években az organikus építészet elterjedésével egyre többen kezdtek gömbölyű, természet ihlette formákban gondolkodni. Franciaországban, Olaszországban és Spanyolországban is megjelentek ezek az izgalmas otthonok és épületek, amelyeket mára művészeti és turisztikai látványosságként is számon tartanak.

Az utóbbi években újabb hulláma indult a buborékőrületnek, ezúttal nem betonból és műanyagból, hanem könnyű, mobilis anyagokból. A glamping (glamour + camping) stílus jegyében készült átlátszó buboréksátrak a természet közepén kínálnak luxusélményt. Ezek ugyan nem állandó épületek, de vizuálisan és funkciójukban is tökéletesen illeszkednek a buborékházak filozófiájához.

A buborékházak minden formájukban egy dolgot biztosan tudnak: vonzzák a tekinteteket. Akár múzeumként, akár otthonként, akár nyaralóhelyként funkcionálnak, a látványuk felejthetetlen. A következő galériában lenyűgöző épületeket láthat Franciaországtól Kaliforniáig.

Galéria: Buborékházak
1/17
Antti Lovag tervezte a dél-francia tengerparton álló futurisztikus, egymásba kapcsolódó buborékokból alkotott terekből álló építményt

 

 

