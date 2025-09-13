Ezek a szürreálisan furcsa házak tényleg léteznek! Meg is mutatjuk a képeket

Bár a buborékházak megjelenése kifejezetten futurisztikus, az első ilyen épület már az 1940-es években megszületett. Wallace Neff amerikai építész Kaliforniában és Arizonában kezdett kísérletezni az úgynevezett „airform” technológiával, amely lufiszerű szerkezeteket hozott létre gyorsan és olcsón. Bár a technológia nem terjedt el széles körben, a formavilág a következő évtizedekben rengeteg építészt megihletett.

Eduardo Ocampo építész által tervezett kagylóház, a legtöbb buborékházhoz hasonlóan speciális betonból készült

Fotó: Shutterstock / Shutterstock

A '60-as, '70-es években az organikus építészet elterjedésével egyre többen kezdtek gömbölyű, természet ihlette formákban gondolkodni. Franciaországban, Olaszországban és Spanyolországban is megjelentek ezek az izgalmas otthonok és épületek, amelyeket mára művészeti és turisztikai látványosságként is számon tartanak.

Az utóbbi években újabb hulláma indult a buborékőrületnek, ezúttal nem betonból és műanyagból, hanem könnyű, mobilis anyagokból. A glamping (glamour + camping) stílus jegyében készült átlátszó buboréksátrak a természet közepén kínálnak luxusélményt. Ezek ugyan nem állandó épületek, de vizuálisan és funkciójukban is tökéletesen illeszkednek a buborékházak filozófiájához.

A buborékházak minden formájukban egy dolgot biztosan tudnak: vonzzák a tekinteteket. Akár múzeumként, akár otthonként, akár nyaralóhelyként funkcionálnak, a látványuk felejthetetlen. A következő galériában lenyűgöző épületeket láthat Franciaországtól Kaliforniáig.