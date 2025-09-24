A mozivászon örök szépsége, Claudia Cardinale legemlékezetesebb szerepei képekben

Szeptember 23‑án elhunyt Claudia Cardinale, a hatvanas évek európai filmművészetének egyik legfényesebb csillaga. 87 éves volt. Cardinale Tuniszban született 1938. április 15-én, olasz (szicíliai eredetű) apától és francia anyától.

Eredetileg tanítani készült, de 1957-ben megnyert egy környékbeli szépségversenyt, amelynek jutalma egy utazás volt a Velencei Filmfesztiválra, ez fordulópontnak bizonyult az életében. Első filmszerepe 1958-ban, az Goha című alkotásban volt Omar Shariff oldalán.



Cardinale korai karriere nem volt zökkenőmentes, több nyelvi és kulturális kihívással is szembe kellett néznie, hiszen gyerekkorától francia nyelvű oktatásban részesült, és az olasz filmipar nyelvi követelményeihez szinkronizálták hangját a korai filmekben. Az áttörést 1963 hozta meg számára, ugyanebben az évben játszott Fellini klasszikusában, 8½ (8 és fél), és Luchino Visconti monumentális művében, A párducban. Ezekkel a szerepekkel nemzetközi hírnevet szerzett, és kortársai között is kiemelt figyelmet kapott.

Cardinale pályafutása több mint száz filmben és tévés produkcióban bontakozott ki. Életéről itt olvashat bővebben.