9/11

A történelem egyik legsötétebb napja, huszonhárom éve történt a 21. század egyik legsúlyosabb terrortámadása

A tragikus pillanatok, amelyek örökre meghatározták a 21. század első évtizedét. A képek megrázóak, és emlékeztetnek arra, hogy milyen törékeny a béke, és mennyire fontos az emlékezés.
9/11

2001. szeptember 11-én reggel az al-Kaida terrorszervezet összehangolt támadást hajtott végre az Egyesült Államok ellen. Két eltérített repülőgép csapódott a New York-i Világkereskedelmi Központ ikertornyaiba, egy harmadik a Pentagon épületét találta el, míg a negyedik gép Pennsylvaniában zuhant le, miután az utasok megpróbálták megakadályozni a terroristákat.

A történelem legvéresebb merényletsorozatában közel 3000 ember vesztette életét, több ezren sérültek meg, és milliók életét változtatta meg világszerte. Az ikertornyok összeomlását a világ számos televíziója közvetítette annak idején. A támadásokban 2977 ember, 90 ország állampolgára vesztette életét. A négy repülőgépen 246 főnyi utas és személyzet tartózkodott, a New York-i ikertornyoknál 2606-an haltak meg, közülük 343 a mentésben részt vevő tűzoltó, 72 rendőr volt. A Pentagon elleni támadás 125 halálos áldozatot követelt.

A merényletsorozatot az Oszama bin Laden vezette al-Kaida nemzetközi iszlamista terrorhálózat 2004-ben magára vállalta. 

Az ikertornyok helyén ma a 9/11 emlékhely áll, örök emlékeztetőként.

Galéria: 2001. szeptember 11., a történelem fekete napja
A New York-i Világkereskedelmi Központ ikertornyaiba egy-egy repülőgép csapódott be, az épületek kigyulladtak

 

