Angyali szépség: a csodaszép énekesnő áttetsző ruhában szédíti követőit – képek

A képek a közelgő új albumának promóciós anyagai, és egyértelmű üzenetet hordoznak: Ariana nem fél megmutatni nőiességét. Az átlátszó ruha sejtelmesen fedi fel Ariana tökéletes alakját, miközben megőrzi azt a jellegzetes, angyali bájt, amit a rajongók annyira imádnak. A fotókon a szőke énekesnő egy modern, futurisztikus háttér előtt pózol, miközben tekintete magabiztosságot és erőt sugároz.
A divatvilág azonnal reagált: többen is kijelentették, hogy Ariana Grande új szintre emelte a vörös szőnyeges stílust.
Ariana jelenleg gőzerővel dolgozik az új albumán, de közben sem feledkezik meg arról, hogy vizuálisan is inspirálja követőit. Az átlátszó ruhás képek alá rövid, sejtelmes üzenetet írt: „Az új én” – ami arra utalhat, hogy a zenei anyagban is egy vadonatúj Ariana Grande fog megszólalni. A pop hercegnője tehát újabb szintre lépett – és úgy tűnik, az átlátszó ruha csak a kezdet!