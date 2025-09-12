Angyali szépség: a csodaszép énekesnő áttetsző ruhában szédíti követőit – képek

A képek a közelgő új albumának promóciós anyagai, és egyértelmű üzenetet hordoznak: Ariana nem fél megmutatni nőiességét. Az átlátszó ruha sejtelmesen fedi fel Ariana tökéletes alakját, miközben megőrzi azt a jellegzetes, angyali bájt, amit a rajongók annyira imádnak. A fotókon a szőke énekesnő egy modern, futurisztikus háttér előtt pózol, miközben tekintete magabiztosságot és erőt sugároz.

A divatvilág azonnal reagált: többen is kijelentették, hogy Ariana Grande új szintre emelte a vörös szőnyeges stílust.

Az átlátszó ruha nemcsak szexi, de művészi is – tökéletes példája annak, hogyan lehet a merészséget és az eleganciát ötvözni.

Ariana jelenleg gőzerővel dolgozik az új albumán, de közben sem feledkezik meg arról, hogy vizuálisan is inspirálja követőit. Az átlátszó ruhás képek alá rövid, sejtelmes üzenetet írt: „Az új én” – ami arra utalhat, hogy a zenei anyagban is egy vadonatúj Ariana Grande fog megszólalni. A pop hercegnője tehát újabb szintre lépett – és úgy tűnik, az átlátszó ruha csak a kezdet!