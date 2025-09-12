Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

A NATO mozgósít: megérkezett a válaszlépés a lengyel dróntámadás kapcsán

Ariana Grande

Angyali szépség: a csodaszép énekesnő áttetsző ruhában szédíti követőit – képek

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ariana Grande új korszakot nyitott stílusában. Az átlátszó ruha amiben fotózták, mindenkit meglepett éslenyűgözött. A popdíva legújabb fotósorozatával szó szerint felrobbantotta az internetet.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ariana Grandeszexialbumruha

A képek a közelgő új albumának promóciós anyagai, és egyértelmű üzenetet hordoznak: Ariana nem fél megmutatni nőiességét. Az átlátszó ruha sejtelmesen fedi fel Ariana tökéletes alakját, miközben megőrzi azt a jellegzetes, angyali bájt, amit a rajongók annyira imádnak. A fotókon a szőke énekesnő egy modern, futurisztikus háttér előtt pózol, miközben tekintete magabiztosságot és erőt sugároz.

A divatvilág azonnal reagált: többen is kijelentették, hogy Ariana Grande új szintre emelte a vörös szőnyeges stílust. 

Az átlátszó ruha nemcsak szexi, de művészi is – tökéletes példája annak, hogyan lehet a merészséget és az eleganciát ötvözni.

Ariana jelenleg gőzerővel dolgozik az új albumán, de közben sem feledkezik meg arról, hogy vizuálisan is inspirálja követőit. Az átlátszó ruhás képek alá rövid, sejtelmes üzenetet írt: „Az új én” – ami arra utalhat, hogy a zenei anyagban is egy vadonatúj Ariana Grande fog megszólalni. A pop hercegnője tehát újabb szintre lépett – és úgy tűnik, az átlátszó ruha csak a kezdet!

1 2 3
... 13
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!