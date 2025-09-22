Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Meggyőző fölénnyel nyert a Fidesz Józsefvárosban!

kislányos

Nem csak a hangja, de a kinézete is elcsavarja az emberek fejét – szexi képek

13 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Fotói annyira vadak, hogy a férfiaknak levegőt kell venniük két kép között. Bella Poarch képeihez erős idegzet kell
Link másolása
Vágólapra másolva!
kislányosBella Poarchvillámkarrierpopkultúra

Lenyűgöző és egyedülállóan tehetséges egyéniségként Bella Poarch hatása gyönyörű és befolyásos alkotóként valóban tagadhatatlan. 

Bella Poarch
Bella Poarch egyszerre kislányos és vadító
Fotó: Billy Bennight

Bella Poarch a közösségi média fenegyereke, aki a TikTok-villámkarrier után igazi popdívává vált. A férfiak számára megállíthatatlan vonzerőt sugároz: egyszerre kislányosan bájos és félelmetesen provokatív. Instagramjára feltöltött legfrissebb fotói is bizonyítják, hogy nem ismeri a határokat – extrém pózok, merész stílus, és az a fajta kisugárzás, ami miatt milliók végignézik minden bejegyzését. Bella Poarch ma már nemcsak a zenéjével, hanem vad vizuális jelenlétével is uralja a popkultúrát, és 2025-ben is az egyik legizgatóbb nő, akiről a férfiak nem tudják levenni a szemüket.

 

1 2 3
... 11
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!