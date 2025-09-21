A szultánok háremében is előkelő helyett kaphatott volna a gyönyörű török színésznő, Beren Saat

A török színésznő az utóbbi időben is ragyog: elegancia, érzékiség és magabiztosság sugárzik róla, legyen az vörös szőnyeges megjelenés, vagy fotósorozat. Figyelemfelkeltő ruhák, apró részletek – ékszerek, smink, haj – mind hozzájárulnak ahhoz, amit úgy nevezhetünk, hogy dögös aurahatás, amit oly sokan irigyelnek. Látható, hogy Beren Saat nem hátradől, nem elégszik meg a múlttal, hanem érzéki módon ragyog. S a filmvászon felé fordul, de a televíziós szerep továbbra is kulcsfontosságú eszköz a számára, hogy megmutassa: a művészet többről szól a nézettségnél.

A török színésznő a legfrissebb pletykákkal ellentétben nem vár gyermeket — ő maga és férje, Kenan Doğulu szerint egyelőre nem jött szóba a gyerekvállalás. Filmfronton azonban nem tétlenkedik: 2024 szeptemberében megkezdődött a Secret Dolap című film forgatása, amelynek főszerepét magára ölti, így a vászonra készül visszatérni.

Beren Saat továbbra is emlegeti karrierje ikonikus állomását, a Forbidden Love‑ban (Tiltott szerelem) alakított Bihtert: mint mondja, ez a szerep formálta leginkább az útját, és még ma is mélyen benne él a szívében.

