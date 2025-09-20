Az ilyen fenéktől egy egész sztráda megbénul - szexi képeken a hét nője

Ahogy várható volt, a héten a legsikeresebbek az Origo oldalain Daisy Keech fotói lettek, hisz tagadhatatlanul ő az egyik leggyönyörűbb influenszer, akinek milliók követik az oldalát.

Daisy Keech még hátulról is felismerhető formás fenekéről

Nem volt kérdés, hogy most Daisy Keech lesz a top csaj. De a kattintásokból egyértelműen kiderült az is, hogy olvasóink kétségkívül jó ízléssel rendelkeznek, legalábbis a szép hölgyek tekintetében. Egy biztos, Daisy külseje, nőies idomai láttán senki nem csodálkozhat azon, hogy milliós követőtábora van az Instagramon, pedig mindössze huszonhat éves. Egyébként Daisy egy amerikai fitness‑influenszer, modell és tartalomkészítő, aki leginkább közösségi médiában vált ismertté, és már most dollár milliomos. Edzéseket tart, életmód‑tippeket oszt meg.

Ha már láttad a héten vagy pont lemaradtál róla, most semmiképp ne hagyd ki galériáját!