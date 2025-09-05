Hírlevél

giorgio armani

Időtlen elegancia, bombasztikus szépség – gyönyörű nők Armani ruháiban

Az elmúlt évtizedekben Armani újradefiniálta, mit jelent sztárnak öltözni, megjelenései nem csupán divattörténeti mérföldkövek, hanem kulturális pillanatok is. Az olasz divatlegenda, Giorgio Armani neve egyet jelent a kifinomult eleganciával és időtlen stílussal, nemcsak a kifutón, hanem a vörös szőnyegen is.
giorgio armaniArmanidivatterveződivatruha

Időtlen elegancia, újragondolva
A sztárok számára Armani mindig biztos választás – az elegancia nem harsány, inkább finoman hatásos. Ruhái a legnagyobb neveken tűntek már fel: Cate Blanchett, Anne Hathaway, Jodie Foster, vagy Zendaya is viselte már alkotásait. 
Történelem a színpadon
1978-ban Diane Keaton új korszakot nyitott az Oscar-gálán: Armani zakóban vette át a legjobb női főszereplőnek járó díjat az Annie Hall című filmért. Ezzel nemcsak egy ikonikus alakítás lett díjazva, hanem egy új divatfelfogás is megszületett – az egyszerűség, a szabásvonal és az elegancia diadala. 

A galériában most újra végigkövetheti Giorgio Armani legemlékezetesebb vörös szőnyeges pillanatait – öltönyöktől a káprázatos estélyikig.

Galéria: Armani ruhában tündöklő sztárok
Diane Keaton az Oscar-gálán, 1978

 

