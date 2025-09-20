Digitális Honfoglalás: ilyen volt a DPK első országos találkozója – mutatjuk a legjobb képeket!

Magyarország jobboldali online és offline közösségei ma személyesen találkoztak, hogy megmutassák: a Digitális Polgári Körök (DPK) mozgalma nem csupán virtuális térben számít.
Az Expo 12:00-kor nyitott, és közel 40 stand várt az érdeklődőkre, ahol a különböző Digitális Polgári Körök, kulturális és közösségi szervezetek mutatkoztak be.
A színpadi program – a találkozó központi része – 16:00-kor vette kezdetét. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője, Lázár János építési és közlekedési miniszter, majd Orbán Viktor miniszterelnök mondott beszédet. Beszédükben többször is visszatért az üzenet: identitásvédelem, nemzeti értékek, online közösségépítés.
A házigazdák, Rákay Philip és Szabó Zsófi a délután folyamán többször is összekötötték a szónoki blokkokat zenei betétekkel, ezért a rendezvény nem csupán politikai összejövetel, hanem látványos produkció és ünnep is volt.