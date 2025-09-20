Hírlevél

Rendkívüli

Orbán Viktor

Digitális Honfoglalás: ilyen volt a DPK első országos találkozója – mutatjuk a legjobb képeket!

36 perce
Olvasási idő: 3 perc
Ma, szeptember 20-án rendezték meg a Digitális Polgári Körök Első Országos Találkozóját („A Gyűlést”) a budapesti Papp László Budapest Sportarénában. Több mint 70 ezer taggal, közel negyven kiállítóval, látványos színpadi programokkal – Kocsis Máté, Lázár János és Orbán Viktor beszédeivel –, zenei produkciókkal és közösségi élménnyel telt a nap. Galériába gyűjtöttük az esemény legjobb pillanatait!
Orbán Viktor

Magyarország jobboldali online és offline közösségei ma személyesen találkoztak, hogy megmutassák: a Digitális Polgári Körök (DPK) mozgalma nem csupán virtuális térben számít.

Az Expo 12:00-kor nyitott, és közel 40 stand várt az érdeklődőkre, ahol a különböző Digitális Polgári Körök, kulturális és közösségi szervezetek mutatkoztak be.

A színpadi program – a találkozó központi része – 16:00-kor vette kezdetét. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője, Lázár János építési és közlekedési miniszter, majd Orbán Viktor miniszterelnök mondott beszédet. Beszédükben többször is visszatért az üzenet: identitásvédelem, nemzeti értékek, online közösségépítés.

A házigazdák, Rákay Philip és Szabó Zsófi a délután folyamán többször is összekötötték a szónoki blokkokat zenei betétekkel, ezért a rendezvény nem csupán politikai összejövetel, hanem látványos produkció és ünnep is volt.

Digitális Polgári Körök Első Országos Találkozója, DigitálisPolgáriKörökElsőOrszágosTalálkozója, Papp László Budapest Sportaréna, PappLászlóBudapestSportaréna, 2025.09.20.
Galéria: Képeken a Digitális Polgári Körök Első Országos Találkozója
Képeken a Digitális Polgári Körök Első Országos Találkozója

 

