Dita Von Teese félmeztelen fellépésén ámul a világ

Ditta nem viccelt, amikor azt ígérte, a Glamonatrix turnéjával minden eddiginél merészebb burleszk show-t hoz – és tartotta is a szavát. A fellépés során szó szerint szikrák röpködtek, miközben a díva kristályokkal díszített fűzőjét lassan, érzékien lecsatolta – a nézők pedig percekig nem tudtak magukhoz térni.

A burleszk nem véletlenül éli reneszánszát – és ezt leginkább Dita Von Teese-nek köszönhetjük.

Ő az, aki újra szexivé tette a sejtelmességet, az erotikát, és megmutatta, hogy egy nő nem attól erős, ha mindent elrejt, hanem ha mer önmaga lenni – minden formájában.

A burleszk ma már nemcsak műsor – mozgalom lett. És ebben Dita nem csupán szereplő, hanem vezéralak. Legújabb fellépésein olyan kosztümökben jelenik meg, amelyeket a legnagyobb divatházak is megirigyelnének. És ha ez nem lenne elég: fehérneműmárkája új kollekcióval robban be az őszi piacra – és garantáltan minden darab a burleszk világát idézi.

A rajongók szerint ez már nem is előadás, hanem egyenesen forradalom. A burleszk dívája ismét meghódította a világot – és mi boldogan adjuk meg magunkat.