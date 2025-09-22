Buja, érzéki szemek, megvillanó, feszes cicik – Dixie D’Amelio a tekintetével vetkőztet

Dixie D’Amelio (23 éves) az egyik legismertebb TikTok-sztár, aki nővére, Charli mellett robbant be a közösségi médiába.

Dixie D’Amelio teste önmagáért beszél

Fotó: John Palmer / Northfoto

Hamar kinőtte a platform határait, és énekesnőként is komoly karriert épít: több milliós rajongótábora hallgatja slágereit a YouTube-on és Spotify-on. A reflektorfényben nemcsak a hangja és tehetsége miatt áll, hanem lenyűgöző külseje miatt is: formás idomai, kecses csípője és buja tekintete miatt a férfi rajongók figyelmét is magára vonja. Dixie egyszerre sugároz ártatlan bájt és magabiztos nőiességet, ami miatt minden megjelenése körül forr a levegő – legyen szó színpadról, vörös szőnyegről vagy egy TikTok-videóról.