Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megdöbbentő ajánlatot tett Putyin az Egyesült Államoknak

énekesnő

Buja, érzéki szemek, megvillanó, feszes cicik – Dixie D’Amelio a tekintetével vetkőztet

57 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Énekesnő, modell vagy vágyálom? Dixie D’Amelio teste önmagáért beszél.
Link másolása
Vágólapra másolva!
énekesnőkarriertehetség

Dixie D’Amelio (23 éves) az egyik legismertebb TikTok-sztár, aki nővére, Charli mellett robbant be a közösségi médiába.

Dixie D’Amelio
Dixie D’Amelio teste önmagáért beszél
Fotó: John Palmer / Northfoto

 Hamar kinőtte a platform határait, és énekesnőként is komoly karriert épít: több milliós rajongótábora hallgatja slágereit a YouTube-on és Spotify-on. A reflektorfényben nemcsak a hangja és tehetsége miatt áll, hanem lenyűgöző külseje miatt is: formás idomai, kecses csípője és buja tekintete miatt a férfi rajongók figyelmét is magára vonja. Dixie egyszerre sugároz ártatlan bájt és magabiztos nőiességet, ami miatt minden megjelenése körül forr a levegő – legyen szó színpadról, vörös szőnyegről vagy egy TikTok-videóról.

1 2 3
4
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!