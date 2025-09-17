Szenzációs képeken Donald Trump brit látogatása

Donald Trump amerikai elnök és felesége, Melania Trump ma a windsori kastélyban töltötték a napot történelmi jelentőségű, második állami látogatásuk alkalmával Nagy-Britanniában. A királyi pompa és ceremónia teljes fényében zajlott az esemény: III. Károly király és Kamilla királyné ünnepélyesen köszöntötték az amerikai elnöki párt, majd közösen hintóval hajtottak végig a kastély parkjában, mielőtt ebédre vonultak volna.

A windsori helyszínt azért választják, mert a hagyományos ceremoniális központ, a Buckingham-palota jelenleg felújítás alatt áll. A program a protokollnak megfelelően teljes körű fogadtatással és állami bankettel folytatódik a kastély Szent György-termében. A királyi család valamennyi magas rangú tagja részt vesz az eseményen, köztük a walesi herceg és Katalin hercegné is.

Az állami látogatás szigorú biztonsági intézkedések mellett zajlik. Trump programja most sem tartalmaz nyilvános eseményeket, ahogy 2019-ben sem volt felvonulás a Mall sugárúton. Az elnököt helikopterrel szállítják a különböző helyszínek között, és egyelőre nem ismert, hogy beszédet mond-e a parlament előtt, ami gyakran része egy ilyen látogatás protokolljának.