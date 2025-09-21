„Nagyok vagyunk, sokan vagyunk, erősek vagyunk, és győzni fogunk" – mutatjuk a Gyűlés legjobb pillanatait!

A program koradélután kezdődött: közel 40 kiállítóval, civil standokkal, kulturális és zenei produkciókkal jelezték, hogy a DPK nem csupán politikai, hanem társadalmi mozgalom is.

Színpadra lépett több ismert közéleti személyiség és művész, valamint Kocsis Máté és Lázár János is felszólaltak a fő színpadon Orbán Viktor előtt.

Az esemény azt mutatja, hogy a Digitális Polgári Körök gyorsan növelik tagságukat (több mint 70 ezer regisztrált taggal rendelkeznek már) és egyre nagyobb terepet kívánnak szerezni a közéletben, különösen az online tér társadalmi, politikai diskurzusában.

A miniszterelnök beszédéről készült tudósításunkat itt olvashatja!