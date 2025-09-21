Hírlevél

Rendkívüli

mozgalom

„Nagyok vagyunk, sokan vagyunk, erősek vagyunk, és győzni fogunk" – mutatjuk a Gyűlés legjobb pillanatait!

1 órája
Szeptember 20-án, szombaton a Papp László Budapest Sportarénában tartották a Digitális Polgári Körök (DPK) első országos találkozóját – egy olyan „offline gyűlést”, amely a mozgalom eddig online szerveződő erejét kívánta ünnepelni.
mozgalomDPKDigitális Polgári Körök Első Országos TalálkozójaOrbán ViktorKocsis MátéLázár János

A program koradélután kezdődött: közel 40 kiállítóval, civil standokkal, kulturális és zenei produkciókkal jelezték, hogy a DPK nem csupán politikai, hanem társadalmi mozgalom is.

Színpadra lépett több ismert közéleti személyiség és művész, valamint Kocsis Máté és Lázár János is felszólaltak a fő színpadon Orbán Viktor előtt.

Az esemény azt mutatja, hogy a Digitális Polgári Körök gyorsan növelik tagságukat (több mint 70 ezer regisztrált taggal rendelkeznek már) és egyre nagyobb terepet kívánnak szerezni a közéletben, különösen az online tér társadalmi, politikai diskurzusában.

A miniszterelnök beszédéről készült tudósításunkat itt olvashatja!

Digitális Polgári Körök Első Országos Találkozója, DigitálisPolgáriKörökElsőOrszágosTalálkozója, Papp László Budapest Sportaréna, PappLászlóBudapestSportaréna, 2025.09.20.
Galéria: Friss képeken a Digitális Polgári Körök Első Országos Találkozója
1/30
Képeken a Digitális Polgári Körök Első Országos Találkozója

 

