Penelopé Cruz melleit, alakját mintha egy szobrász mintázta volna

Nem csak új filmjének drámai története tartja izgalomban a rajongókat: Penélope divatja, stílusa is reflektorfényben van. Párizsban haute couture ruhákban lépett fel a red carpet‑en, estélyi estély után mosollyal, majd egy fekete csipkés ruhában megrázta a fotósokat.

Az ilyen pillanatokban nemcsak a kamerák kapják fel, hanem az internet is izzik, hiszen a dráma és a szépség találkozása különösen vonzó.

A dráma hatása tovább él a közösségi médiában is: Penélope Instagram posztjai gyakran visszafogottabbak, de mindig van benne egy feszes ruha, egy néma pillantás, egy művészien rendezett képsor. Az arca és testtartása mesél – nincs szükség harsány beszédre, csak a jelenlétére. Ez az a drámai kisugárzás, ami többé már ikonikus.

Kapcsolata Javier Bardemmel szintén bekerül a történetbe: a Bunker‑filmben együtt játszanak, és ez a közös szereplés felerősíti a valóság és fikció közötti fényt és árnyék játékát. A kamera drámát lát – és a közönség akarja látni, érezni, hogy Penélope Cruz újra mindent belead. A dráma vele él, lélegzik vele – és amit létrehoz, az nem csupán film; élmény, stílus, és lenyűgöző szexualitás egyben.