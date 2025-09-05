Hírlevél

Meghalt Kásler Miklós

Katherine Worsley

Elegancia, hit és királyi sors – meghalt a királyi család különc hercegnéje – galéria

Katalin kenti hercegné – Katharine Lucy Mary Worsley – szeptember 4-én hunyt el békésen, családja körében a Kensington-palotában. A Buckingham-palota hivatalos bejelentése szerint a királyi család mély fájdalommal gyászolja elhunytját, akinek emlékét a zene és jótékonyság iránti elkötelezettsége őrzi tovább.
Katherine Worsley 1933-ban született Yorkshire-ben, és 1961-ben ment férjhez Eduárd kenti herceghez, így lett a brit monarchia meghitt, alázatos tagja.

1994-ben áttért a katolicizmusra, ezzel elsőként hozott nyilvános vallási váltást a királyi családban több mint három évszázad után.

Egyedülálló módon visszavonult a hivatalos udvari szerepvállalástól 2002-ben, és „Mrs. Kent”-ként zeneórákat adott egy hulli általános iskolában – a nyilvánosság előtt is szinte láthatatlan maradt. 2004-ben megalapította a Future Talent jótékonysági szervezetet, hogy hátrányos helyzetű, zeneileg tehetséges gyermekeket támogasson. Emellett a Samaritans, UNICEF és más jótékonysági szervezetek aktív pártfogója volt.

A hercegnét embersége, szerénysége és empátiája tette népszerűvé: legendás momentuma volt, amikor együttérző öleléssel vigasztalta Jana Novotná cseh teniszezőt az 1993-as wimbledoni teniszbajnokság női egyéni döntője után.

Élete csendes, mégis hatásos példája maradt egy másikfajta uralkodói modellnek – a szeretet, oktatás és szolgálat útja – amit a királyi család és a közösségek is tisztelettel őriznek tovább. A palota zászlóit félárbócra engedték, és Károly király elrendelte a királyi gyászt a temetés napjáig.

Galéria: Katalin kenti hercegné élete képekben
Katherine Worsley egy autó hátsó ablakán néz ki, 1958. augusztus 26-án

 

