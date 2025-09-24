Angyali arc, pokolian szexi test – Elle Fanning, akit minden férfi a konyhaasztalra képzel

Elle Fanning ma 27 éves, és már jó ideje Hollywood egyik legveszélyesebb szexbombájának tartják.

Elle Fanning az idei Cannes-i Filmfesztiválon

Fotó: Manuele Mangiarotti / Northfoto

A szőke szépség kislányként kezdte a pályát, de a bájos kis angyalból mára igazi férfifantázia lett. A „The Great” című sorozatban olyan kacér könnyedséggel játszotta a fiatal cárnőt, hogy a férfinézők egyszerre látták benne a szomszéd lányt, akit felfektetnél a konyhaasztalra, és a jéghideg, hatalmat követelő végzet asszonyát. Karcsú teste, hosszú lábai és áttetsző bőre olyan kombináció, ami minden vörös szőnyeges belépőt forróbbá tesz, mint egy nyári éjszaka. Elle nem botrányhősnő, hanem a vágy csendes tűzijátéka: nincs szüksége túl sok villantásra, elég egyetlen tekintet, és minden férfi képzelete azonnal beindul.