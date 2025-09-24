Hírlevél

Angyali arc, pokolian szexi test – Elle Fanning, akit minden férfi a konyhaasztalra képzel

Isteni testtel és provokatív tekintettel hódít. Elle Fanning forró titkai.
Elle Fanning ma 27 éves, és már jó ideje Hollywood egyik legveszélyesebb szexbombájának tartják. 

Elle Fanning
Elle Fanning az idei Cannes-i Filmfesztiválon
Fotó: Manuele Mangiarotti / Northfoto

A szőke szépség kislányként kezdte a pályát, de a bájos kis angyalból mára igazi férfifantázia lett. A „The Great” című sorozatban olyan kacér könnyedséggel játszotta a fiatal cárnőt, hogy a férfinézők egyszerre látták benne a szomszéd lányt, akit felfektetnél a konyhaasztalra, és a jéghideg, hatalmat követelő végzet asszonyát. Karcsú teste, hosszú lábai és áttetsző bőre olyan kombináció, ami minden vörös szőnyeges belépőt forróbbá tesz, mint egy nyári éjszaka. Elle nem botrányhősnő, hanem a vágy csendes tűzijátéka: nincs szüksége túl sok villantásra, elég egyetlen tekintet, és minden férfi képzelete azonnal beindul.

 

