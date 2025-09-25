Ez a nő úgy kell, mint hotdogba a mustár – csodás katarzis az ízlelőbimbóknak és a szemnek is – képek

Kayla Itsines neve világszerte fogalom lett: az ausztrál fitneszguru több millió férfit és nőt ösztönzött arra, hogy kimozduljanak a kanapéról.

Kayla Itsines

Fotó: Leah Saar / mediadrumworld.com / Northoto

Kayla Itsines brutálisan hatékony edzésprogramjai nemcsak formálják a testet, hanem kőkemény állóképességet is adnak. Kayla karrierjét személyi edzőként kezdte, mára pedig a világ egyik legismertebb fitness-influenszere. Instagramján több mint 15 millió követő figyeli, ahogy egyszerű mozdulatokkal és rövid, de intenzív edzésekkel izzasztja meg a közönséget. Nem mellesleg elképesztő fizikumát is megmutatja, ami sok férfi szemében komoly motiváció: ha így néz ki egy nő az edzései által, miért ne próbálnád ki te is, mit hoz ki belőled? S persze ha szereted az formás, fitt csajokat, akkor ezeket a képeket imádni fogod.