Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Trump ismét odavágott Putyinnak

fitneszguru

Ez a nő úgy kell, mint hotdogba a mustár – csodás katarzis az ízlelőbimbóknak és a szemnek is – képek

21 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A nő, aki izmosabb, mint a haverjaid. Kayla Itsines lebilincselő képei.
Link másolása
Vágólapra másolva!
fitneszguruKayla Itsines Kayla Itsinesfogalomkarriertest

Kayla Itsines neve világszerte fogalom lett: az ausztrál fitneszguru több millió férfit és nőt ösztönzött arra, hogy kimozduljanak a kanapéról.

Kayla Itsines a fitneszguru
Kayla Itsines
Fotó: Leah Saar / mediadrumworld.com / Northoto

 

Kayla Itsines brutálisan hatékony edzésprogramjai nemcsak formálják a testet, hanem kőkemény állóképességet is adnak. Kayla karrierjét személyi edzőként kezdte, mára pedig a világ egyik legismertebb fitness-influenszere. Instagramján több mint 15 millió követő figyeli, ahogy egyszerű mozdulatokkal és rövid, de intenzív edzésekkel izzasztja meg a közönséget. Nem mellesleg elképesztő fizikumát is megmutatja, ami sok férfi szemében komoly motiváció: ha így néz ki egy nő az edzései által, miért ne próbálnád ki te is, mit hoz ki belőled? S persze ha szereted az formás, fitt csajokat, akkor ezeket a képeket imádni fogod.

1 2 3
... 11
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!