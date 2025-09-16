A lenge ing alatt még a mellbimbója is átsejlik a szexi ciklonnak - alig bírunk magunkkal! - képek

Hírlevél

Tove Lo megjelenése szexibb volt, mint valaha. A fellépés nem hagyott sokat a képzeletnek
 A svéd énekesnő legutóbbi koncertjén ugyanis olyat tett, amitől a közösségi média is felrobbant: egyetlen mozdulattal megszabadult felsőjétől, és félmeztelenül folytatta a show-t – mintha ez lenne a világ legtermészetesebb dolga. Ez a fellépés sokkolta a nézőket.

A botrányos fellépés nem előzmények nélküli: Tove Lo mindig is híres volt arról, hogy a szexualitást nem rejtegeti, hanem büszkén vállalja. De ezúttal még a megszokott határokat is túllépte.

 A meztelen felsőtest, a fellépésen viselt áttetsző body, majd annak teljes elhagyása garantálta, hogy a közönség szeme egy pillanatra sem vándoroljon el róla.

A fellépés alatt szó szerint izzott a levegő. A provokatív mozdulatok, a merész koreográfia és a nyers őszinteség egyszerre volt sokkoló és lenyűgöző. Tove Lo ezzel ismét bizonyította: nem hajlandó megfelelni az elvárásoknak – ő diktálja a szabályokat.

A rajongók egy része extázisban ünnepelte a művésznőt, mások viszont túlságosan soknak találták a produkciót. Egy biztos: a fellépés napokig téma marad, és valószínűleg egy újabb lépés volt afelé, hogy Tove Lo végérvényesen beírja magát a poptörténelem botránykrónikáiba.

 

