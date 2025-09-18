Könnygáz, vízágyú és erőszak – sokkoló képeken a francia tüntetések

Párizsban a tömegközlekedés leállt, több metróvonalat és főbb útvonalat lezártak, vidéken is utak százait torlaszolták el. A tiltakozásokhoz diákok és tanárok is csatlakoztak: a pedagógusok harmada nem vette fel a munkát, a gyógyszerészek szinte teljes egészében sztrájkolnak, a patikák 98 százaléka zárva maradt.

A szakszervezetek nagyobb közkiadásokat és a gazdagokra kivetett magasabb adókat követelnek, valamint a Bayrou-kormány megszorításainak visszavonását. Az új kormányfő, Sébastien Lecornu rendkívül nehéz helyzetben van, mivel elődeihez hasonlóan ő is megosztott parlamenttel és az egekbe szökő államadóssággal küzd.