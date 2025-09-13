Így újította meg az oktatást Klebelsberg Kuno – galéria

Iskolaépítő programja keretében közel ötezer új népiskola épült, főként falvakban, ahol addig sok gyerek még tanulási lehetőséghez sem jutott. A tanítóképzés erősítésével pedig biztosította, hogy szakképzett pedagógusok álljanak az osztálytermek élén.

Nemcsak a népiskolai oktatást, hanem a felsőoktatást és a tudományt is támogatta. Külföldi magyar intézeteket hozott létre, megerősítette a szegedi és pécsi egyetemeket, és hangsúlyozta: „a kultúrfölény” lehet az ország válasza a trianoni veszteségekre.