Így újította meg az oktatást Klebelsberg Kuno – galéria

Így újította meg az oktatást Klebelsberg Kuno

Klebelsberg Kuno vallás- és közoktatásügyi miniszterként a két világháború közötti időszak egyik legfontosabb alakja volt. Trianon után úgy vélte, Magyarország csak a tudás és a kultúra erejével maradhat talpon.
Iskolaépítő programja keretében közel ötezer új népiskola épült, főként falvakban, ahol addig sok gyerek még tanulási lehetőséghez sem jutott. A tanítóképzés erősítésével pedig biztosította, hogy szakképzett pedagógusok álljanak az osztálytermek élén.

Nemcsak a népiskolai oktatást, hanem a felsőoktatást és a tudományt is támogatta. Külföldi magyar intézeteket hozott létre, megerősítette a szegedi és pécsi egyetemeket, és hangsúlyozta: „a kultúrfölény” lehet az ország válasza a trianoni veszteségekre.

Klebelsberg előtt az iskolák sokszor rossz állapotban, kevés taneszközzel működtek, és az analfabetizmus is magas volt. Munkássága után azonban a falusi gyerekek is korszerűbb körülmények között tanulhattak, és az oktatás színvonala is jelentősen emelkedett.

150 éve született Klebelsberg Kuno, oktatás, iskola, fejlesztés, KlebelsbergKuno150, archív, retro, Fortepan, galéria, 2025
Galéria: Archív képeken a magyar oktatás
1914, Pécs – a jezsuita Pius Gimnázium és Internátus tanterme

 

