Ízlésterror: csapzott tollak, fura rövidnadrág, rózsaszín strasszba öltözött drag queen – ezek voltak a legbotrányosabb sztárszettek – galéria
Az Emmy-díjátadó mindig a divat és önkifejezés terepe volt, a sztárok arra törekednek, hogy emlékezetes legyen a megjelenésük. Idén több olyan ruhaköltemény is felvonult a vörös szőnyegen, amelyek inkább viszályt, mint csodálatot váltottak ki.
A stílus és merészség gyakran találkozik kritikával, ami valakin szuperül mutat, másnak túl sok. A helyszínhez, eseményhez illő elegancia és kényelem ötvözése nehéz feladat, és ha valaki túllép ezen, sokan kritizálják.
Galéria: Az Emmy-díjátadó botrányosan öltözött sztárjai
Sarah Paulson
