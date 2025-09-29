Hírlevél

Jen Selter

Jen popsijáról egy teljes svédasztalt el lehetne fogyasztani

Hogyan lett az alakformálásból világkarrier? Pont ez Jen Selter titka
Jen Selter infuenszer, 1993. augusztus 8-án Roslynban, Long Island, New York államban. Wellnesszel, utazással, egészséges ételek és életmód népszerűsítésével foglalkozik. Ma a világ egyik legismertebb fitneszikonja

Jen Selter, a fitneszikon
Jen Selter, a fitneszikon
Fotó: Ruaridh Connellan / Barcroft USA

 Ezen kívül saját edzésmódszereit propagálja, segít abban, hogy tudatos életmódot folytassunk,  hogy ne legyünk stresszesek, s maradjunk egészégesek. Úgy tűnik, saját maga a legjobb referencia, mert a teste több,mnit hibátlan. Fitness modellként és közösségi média influencerként vált ismertté, különösen az Instagramon. A segítségével nem csupán álom a hibátlan test.

Egyik legismertebb „ismertetőjelensége” a fenékre irányuló edzések, illetve a teste formájának hangsúlyozása, a „Seltering” póz.

A már említett egészséges életmód, wellness, stresszkezelés, utazás és egészséges táplálkozás mind részei a márkájának. Több milliós követőtábora van az Instagramon.

 

 

