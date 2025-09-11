A kortalan stílusikon akitől nők milliói lesik el a szépség titkait

Jennifer Aniston neve mára egyet jelent a természetes szépséggel, időtálló stílussal és az egészségtudatos életmóddal. A Jóbarátok Rachelje 55 évesen is úgy néz ki, mint aki megállította az időt – de nem varázslattal, hanem tudatos életvezetéssel éri el, hogy rajongói minden új fotóján csak ámulnak.

Diéta? Inkább tudatos étkezés

Jennifer régóta hangoztatja, hogy nem hisz a drasztikus diétákban. Inkább egyensúlyt tart: reggelire gyakran zabkását eszik, sok zöldséget, halat és teljes kiőrlésű gabonát fogyaszt. Az alkoholt ritkán, a cukrot pedig szinte teljesen elhagyta. Egyik interjújában elárulta, hogy a kollagénes italok is bekerültek a napi rutinjába, amit bőre állapotán is látni lehet.

Mozgás minden nap – de nem csak a testedzés számít.

Aniston nem maratont fut, hanem jógázik, súlyzós edzéseket végez, és imádja a pilatest. Heti 5-6 alkalommal mozog, de hangsúlyt fektet a regenerálódásra is – a meditáció és a légzőgyakorlatok segítik lelki egyensúlyát. Bár szingli, de boldognak érzi magát. A sajtó ugyan folyamatosan próbálja újabb szerelmekkel összeboronálni, Jennifer egyelőre boldogan él egyedül, kutyái társaságában. A karrierjére és saját jólétére koncentrál, és úgy tűnik, ez be is vált: kiegyensúlyozottabb, mint valaha.