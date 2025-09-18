Jennifer Lopez teste 55 évesen is lenyűgöző

Hírlevél

Jennifer Lopez ismét a világ körül turnézik – a „Up All Night: Live in 2025” koncert sorozat leráz minden korlátot, és megmutatja, hogy egy nőnek túl az ötvenen is lehet ragyognia. A koncertsorozat 2025. július 8‑án indult Pontevedrában, Spanyolországban, és 20 állomáson keresztül repíti a közönséget Európába és Ázsiába.
A koncertjein Lopez nemcsak a dalokkal, hanem látvánnyal is sokkol: csillogó bodysuit, combcsizmák, arany flitterek – a fellépés első napján egy ezüst testhez simuló darabban jelent meg, erőteljes sziluettekkel, futurisztikus fényekkel. A produkció technikailag is impozáns: LED‑falak, mozgatható platformok, látványos koreográfiák – minden koncert egy show, ami egyszerre vizuális és lelki utazás. 

A koncert különlegessége, hogy Lopez sok klasszikust visszahoz: „On the Floor”, „Jenny From the Block”, „Let’s Get Loud” mellett olyan új témákat is előad, mint a „Up All Night” vagy „Birthday” A spanyolországi állomások után a koncert Budapesten is megállt: az MVM Dome volt a helyszín, ahol a nézők telt házas hangulatban ünnepelték a dívát, aki lendülettel, önbizalommal lépett színpadra. 

Nem mindig gördülékeny a koncertsorozat: volt olyan dátum, amit logisztikai okok miatt át kellett helyezni, más helyszínre átszervezni. De Lopez ezt is stílusosan kezeli: a rajongók visszajelzéseire reagál, néha személyes történetekkel kapcsolja össze a műsort, erőltetetten nem csak énekel, hanem kommunikál. 

A koncertsorozat végén újabb nagy dobás: Lopez Las Vegasban lép fel rezidensként 2025 decemberétől, a Caesars Palace‑ban.  Ez az új rezidencia újabb lehetőség arra, hogy a művész folytassa a show‑élményt, ahol a koncert határtalanná válik – a színpad, a fények, a közönség találkozása egy új szintre lép.

 

