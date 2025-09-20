Fej nélküli szellem kísért a skót kastély romjai között – galéria

A Kenmure-kastély története egészen a 13. századig nyúlik vissza: már 1249-ben is a skót nemesség otthona volt. Évszázadokon át a Gordon család birtokolta, majd a 19. században jelentős átépítésen esett át, fényűző kastéllyá alakítva a középkori erődítményt.

Egykori nemesi otthon, luxusszálló, majd romhalmaz: ma pedig kísértetjárásról szóló történetek övezik a Kenmure-kastélyt

Fotó: Northfoto/SWNS/Katielee Arrowsmith

Az épület utolsó fénykora a 20. század első feléhez köthető. 1923-ban Brigadier-General Maurice Lilburn MacEwen költözött ide családjával, és egészen 1943-ban bekövetkezett haláláig itt élt. Röviddel ezután a kastély új funkciót kapott: 1940 és 1957 között szállodaként működött, helyi vállalkozók irányítása alatt.

Azonban a dicsőség gyorsan elenyészett. 1958-ban a kastélyt teljesen kifosztották, belső berendezését elhordták, tetőszerkezetét lebontották, így az épület puszta rommá vált. Végül 1962-ben ismét gazdát cserélt, de új életet sosem kapott.

A helyet azonban nemcsak történelmi jelentősége teszi különlegessé, hanem a legendák is. A környékbeliek szerint a kastély falai között egy fej nélküli szellem bolyong, ami miatt sokan elátkozottnak tartják a romokat.

Érdekesség, hogy a romos birtokon egy időben a világhírűvé vált színész, Sam Heughan is élt. A népszerű sorozat, az Outlander sztárja elmondta, hogy gyermekkorában családja egy ideig a Kenmure-kastély területén lakott.

Így lett a romos épület egyszerre történelem, legenda és modern hírességek gyermekkori emlékeinek helyszíne – ahol a múlt és a titokzatos történetek mindmáig kéz a kézben járnak.