Hihetetlen helyszíni fotókon a Lengyelországban lezuhant orosz drónok

Wladyslaw Kosiniak-Kamysz kormányfőhelyettes, nemzetvédelmi miniszter az X-en azt írta, hogy a lengyel vezetés folyamatos kapcsolatban van a NATO irányításával. A hadsereg kötelékében működő önkéntes területvédelmi erőket (WOT) mozgósították a lelőtt drónok maradványainak felkutatására – tájékoztatott Kosiniak-Kamysz.

A DORSZ felszólította a lakosokat, hogy maradjanak otthonaikban. A leginkább veszélyeztetett térségként a kelet-lengyelországi Podlasieit és a Lublini vajdaságot, valamint a Varsót is magában foglaló Mazóviai vajdaságot nevezték meg.

Később a DORSZ az X-en arról számolt be, hogy "eddig nem látott mértékű légtérsértés" érte Lengyelországot, a drónok egy részét lelőtték. "Ez az agresszív cselekmény valódi veszélyt jelentett polgáraink biztonságára" – áll a bejegyzésben. A lengyel és a szövetséges erők rádiólokációs eszközei több mint tíz tárgyat regisztráltak. A DORSZ főparancsnoka a veszélyt jelentő tárgyak megsemmisítéséről döntött – közölték.