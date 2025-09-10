Hírlevél

Rendkívüli

Trump dörgedelmes üzenetet küldött Putyinnak

Lengyelország

Hihetetlen helyszíni fotókon a Lengyelországban lezuhant orosz drónok

Több drón repült be Lengyelország légterébe Oroszország Ukrajnával szembeni légitámadása közben szerda hajnalban. A lengyel vadászgépek a drónok egy részét lelőtték – közölte a lengyel hadsereg műveleti főparancsnoksága (DORSZ).
Wladyslaw Kosiniak-Kamysz kormányfőhelyettes, nemzetvédelmi miniszter az X-en azt írta, hogy a lengyel vezetés folyamatos kapcsolatban van a NATO irányításával. A hadsereg kötelékében működő önkéntes területvédelmi erőket (WOT) mozgósították a lelőtt drónok maradványainak felkutatására – tájékoztatott Kosiniak-Kamysz.

A DORSZ felszólította a lakosokat, hogy maradjanak otthonaikban. A leginkább veszélyeztetett térségként a kelet-lengyelországi Podlasieit és a Lublini vajdaságot, valamint a Varsót is magában foglaló Mazóviai vajdaságot nevezték meg.

Később a DORSZ az X-en arról számolt be, hogy "eddig nem látott mértékű légtérsértés" érte Lengyelországot, a drónok egy részét lelőtték. "Ez az agresszív cselekmény valódi veszélyt jelentett polgáraink biztonságára" – áll a bejegyzésben. A lengyel és a szövetséges erők rádiólokációs eszközei több mint tíz tárgyat regisztráltak. A DORSZ főparancsnoka a veszélyt jelentő tárgyak megsemmisítéséről döntött – közölték.

A DORSZ szerda reggeli későbbi közleményében arról tájékoztatott, hogy a lengyel és a szövetséges erők befejezték a közös légvédelmi műveletüket.

lengyelországi dróntámadás,  lengyelországidróntámadás,  orosztámadás,  orosz, támadás, Ukrajnai háború, Lengyel honvédelem, Mniszków, 2025. szeptember 10. Rendőrök a helyszínen, ahol orosz drón roncsait találták meg a közép-lengyelországi Lódzi vajdaság
Galéria: Képeken a Lengyelország elleni orosz dróntámadás
Rendőrök a helyszínen, ahol orosz drón roncsait találták meg a közép-lengyelországi Lódzi vajdaságbeli Mniszków településnél 2025. szeptember 10-én



 

