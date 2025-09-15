Kibuggyanó cicik, extrém ruhaköltemények, pajkosság – mutatjuk, hogyan parádéztak a sztárok a vörös szőnyegen – galéria

A reflektorfényben olyan nevek tündököltek, mint Selena Gomez, Sydney Sweeney, Scarlet Johanson, Rita Ora vagy Catherine Zeta-Jones, akik nemcsak alakításukkal, hanem stílusérzékükkel is lenyűgözték a közönséget. A színésznők különleges ruhakölteményekben mutatkoztak, egyedi dizájnok és kifinomult részletek jellemezték a megjelenéseiket.

A 2025-ös Emmy-díjátadón a legnagyobb sztárok vonultak végig a vörös szőnyegen. A Los Angelesben megrendezett gála a televíziós szakma egyik legnagyobb eseménye volt, és egyben a divat szerelmeseinek is igazi csemege.

Galéria: Emmy-díjátadó 2025 1/21 Jenna Ortega

