Kibuggyanó cicik, extrém ruhaköltemények, pajkosság – mutatjuk, hogyan parádéztak a sztárok a vörös szőnyegen – galéria
4 perce
Olvasási idő: 2 perc
Vágólapra másolva!
A reflektorfényben olyan nevek tündököltek, mint Selena Gomez, Sydney Sweeney, Scarlet Johanson, Rita Ora vagy Catherine Zeta-Jones, akik nemcsak alakításukkal, hanem stílusérzékükkel is lenyűgözték a közönséget. A színésznők különleges ruhakölteményekben mutatkoztak, egyedi dizájnok és kifinomult részletek jellemezték a megjelenéseiket.
A 2025-ös Emmy-díjátadón a legnagyobb sztárok vonultak végig a vörös szőnyegen. A Los Angelesben megrendezett gála a televíziós szakma egyik legnagyobb eseménye volt, és egyben a divat szerelmeseinek is igazi csemege.
Galéria: Emmy-díjátadó 2025
Jenna Ortega
