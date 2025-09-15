Hírlevél

Emmy-díjátadó

Kibuggyanó cicik, extrém ruhaköltemények, pajkosság – mutatjuk, hogyan parádéztak a sztárok a vörös szőnyegen – galéria

A reflektorfényben olyan nevek tündököltek, mint Selena Gomez, Sydney Sweeney, Scarlet Johanson, Rita Ora vagy Catherine Zeta-Jones, akik nemcsak alakításukkal, hanem stílusérzékükkel is lenyűgözték a közönséget. A színésznők különleges ruhakölteményekben mutatkoztak, egyedi dizájnok és kifinomult részletek jellemezték a megjelenéseiket.
A 2025-ös Emmy-díjátadón a legnagyobb sztárok vonultak végig a vörös szőnyegen. A Los Angelesben megrendezett gála a televíziós szakma egyik legnagyobb eseménye volt, és egyben a divat szerelmeseinek is igazi csemege.

Emmy, Emmy-díj, Emmy-díjátadó, Emmy2025, LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Jenna Ortega attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. Amy Sussman/Getty Images/AFP (Photo by Amy Sussma
Emmy, Emmy-díj, Emmy-díjátadó, Emmy2025, LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Catherine Zeta-Jones attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. Amy Sussman/Getty Images/AFP (Photo by Am
Emmy, Emmy-díj, Emmy-díjátadó, Emmy2025, LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Rita Ora attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. Frazer Harrison/Getty Images/AFP (Photo by Frazer Ha
Emmy, Emmy-díj, Emmy-díjátadó, Emmy2025, LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Selena Gomez attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. Frazer Harrison/Getty Images/AFP (Photo by Frazer H
Emmy, Emmy-díj, Emmy-díjátadó, Emmy2025, US actress Sydney Sweeney arrives for the 77th Primetime Emmy Awards at the Peacock Theatre at LA Live in Los Angeles on September 14, 2025. (Photo by Patrick T. Fallon / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE
Emmy, Emmy-díj, Emmy-díjátadó, Emmy2025, LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Scarlett Johansson attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. Amy Sussman/Getty Images/AFP (Photo by Am
Emmy, Emmy-díj, Emmy-díjátadó, Emmy2025, LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: (L-R) Jenna Ortega and Catherine Zeta-Jones speak onstage during the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. Kevi
Emmy, Emmy-díj, Emmy-díjátadó, Emmy2025, LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Lauren Ashley Beck attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. Amy Sussman/Getty Images/AFP (Photo by Am
Emmy, Emmy-díj, Emmy-díjátadó, Emmy2025, LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Justine Lupe attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. Amy Sussman/Getty Images/AFP (Photo by Amy Sus
Emmy, Emmy-díj, Emmy-díjátadó, Emmy2025, LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Meghann Fahy attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. Frazer Harrison/Getty Images/AFP (Photo by F
Emmy, Emmy-díj, Emmy-díjátadó, Emmy2025, Thai singer and actress Lalisa Manoban arrives for the 77th Primetime Emmy Awards at the Peacock Theatre at LA Live in Los Angeles on September 14, 2025. (Photo by Frederic J. Brown / AFP) / RESTRICTED TO EDIT
Emmy, Emmy-díj, Emmy-díjátadó, Emmy2025, LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Fiona Dourif attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. Frazer Harrison/Getty Images/AFP (Photo by Fr
Emmy, Emmy-díj, Emmy-díjátadó, Emmy2025, US actress Sara Foster arrives for the 77th Primetime Emmy Awards at the Peacock Theatre at LA Live in Los Angeles on September 14, 2025. (Photo by Frederic J. Brown / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE
Emmy, Emmy-díj, Emmy-díjátadó, Emmy2025, LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Halsey attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. Frazer Harrison/Getty Images/AFP (Photo by Frazer Har
Emmy, Emmy-díj, Emmy-díjátadó, Emmy2025, LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Malin Akerman attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. Amy Sussman/Getty Images/AFP (Photo by Amy Sussm
Emmy, Emmy-díj, Emmy-díjátadó, Emmy2025, LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Isa Briones attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. Amy Sussman/Getty Images/AFP (Photo by Amy S
Emmy, Emmy-díj, Emmy-díjátadó, Emmy2025, LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Zuri Hall attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. Amy Sussman/Getty Images/AFP (Photo by Amy Suss
Emmy, Emmy-díj, Emmy-díjátadó, Emmy2025, Cristin Milioti LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Cristin Milioti attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. Amy Sussman/Getty Images/A
Emmy, Emmy-díj, Emmy-díjátadó, Emmy2025, LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Molly Gordon attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. Amy Sussman/Getty Images/AFP (Photo by Amy Su
Emmy, Emmy-díj, Emmy-díjátadó, Emmy2025, LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Charlotte Le Bon attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. Frazer Harrison/Getty Images/AFP (Phot
Emmy, Emmy-díj, Emmy-díjátadó, Emmy2025, LOS ANGELES, CALIFORNIA - SEPTEMBER 14: Kaitlyn Dever attends the 77th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on September 14, 2025 in Los Angeles, California. Frazer Harrison/Getty Images/AFP (Photo by F
Galéria: Emmy-díjátadó 2025
1/21
Jenna Ortega

 

