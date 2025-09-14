Körszálló anno, retró galéria egy ikonikus épületről

Az 1967-ben átadott, ikonikus, henger alakú épület Szrogh György tervei alapján készült, és a korabeli modern építészet egyik kiemelkedő példájává vált. A Körszálló nem csupán építészetileg jelentős, Budapest látképének is fontos eleme lett. Olyannyira, hogy 1969-ben még bélyeget is kiadtak róla.

Az elmúlt évtizedekben a hotel funkciója kihasználatlan volt, így átépítésre kerül sor, amely közel két évig tart majd. A Körszálló átépítése során megmaradnak az épület építészeti értékei, az egykor 280 szobás szálloda funkciót vált, magas színvonalú lakások kerülnek kialakításra.