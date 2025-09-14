Körszálló anno, retró galéria egy ikonikus épületről

Hírlevél

A különleges formájú szálloda, a kor egyik legismertebb modernista alkotása hamarosan új életre kelhet. A szálloda a maga idejében luxusnak számított, belső tereit különleges formák, elegáns részletek és a lenyűgöző körpanoráma tette egyedivé.
Az 1967-ben átadott, ikonikus, henger alakú épület Szrogh György tervei alapján készült, és a korabeli modern építészet egyik kiemelkedő példájává vált. A Körszálló nem csupán építészetileg jelentős, Budapest látképének is fontos eleme lett. Olyannyira, hogy 1969-ben még bélyeget is kiadtak róla. 

Az elmúlt évtizedekben a hotel funkciója kihasználatlan volt, így átépítésre kerül sor, amely közel két évig tart majd. A Körszálló átépítése során megmaradnak az épület építészeti értékei, az egykor 280 szobás szálloda funkciót vált, magas színvonalú lakások kerülnek kialakításra.

Galéria: Budapest körszálló
A Szilágyi Erzsébet fasori Budapest körszálló makettje, 1964

 

 

