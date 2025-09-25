Hírlevél

Bombanő: harapni való az ajka, de a melleivel is szívesen eljátszadoznánk – képek

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Hollywood legcsábítóbb teste? Madison Pettis magabiztosan pályázhat erre a címre.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Dwayne " The RocknagysikerűMadison PettisDisney

Madison Pettis 8 évesen érte el nagy áttörését első filmjével, amikor Dwayne „The Rock” Johnson lányát alakította a Disney nagysikerű családi vígjátékában.

Madison Pettis
Fotó: Kay Blake / Northfoto

Madison Pettis már nem az a cuki Disney-kislány, akit anno mindenki megismert – ma már igazi dögös bombázó, akiért férfiak milliói sóhajtoznak. A 26 éves szépség színésznőként és modellként arat, de valljuk be: a férfiak szemében leginkább kerek idomai, harapnivaló ajkai és merész dekoltázsa a főszereplő. Instagramja maga a vizuális kísértés: szexi pózok, alig takaró szettek, amik pont annyit hagynak a képzeletre, hogy a fantázia azonnal beinduljon. Madison egyszerre édes és végzetesen csábító – az a nő, aki mellett lehetetlen higgadtnak maradni. Nem kérdés: ő Hollywood egyik legforróbb titkos fegyvere.

