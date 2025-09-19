Hírlevél

Mindent megmutatott Margot Robbie, erre várt az összes férfi

Margot Robbie nemrég egy nagyon merész, kristályokkal kirakott ruhát viselt. A ruha teljesen áttetsző anyagból, apró pántokból állt, mélyen dekoltált és hát nélküli volt.
A színésznő ismét egy meglehetősen pikáns, átlátszó anyagból készült ruhában vonult végig a vörös szőnyegen. Nemrégiben a Leicester Square Odeonban ámulatba ejtette a nézőket a ruhadarabban, amely apró pántokkal és gyémántokkal kirakott panelekkel díszített, gyönyörű virágmintát alkotva.

Az egygyermekes anya sokat mutatott a bőréből, mivel a ruha ráadásul hát nélküli volt, ami kiemelte az alakját, miközben elfordult, hogy megölelje az egyik barátját.

Margot ikonikus szőke tincseit középen elválasztva formázta és egy elbűvölő kontyba tűzte, amit kecses gyémánt fülbevalókkal és természetes sminkkel párosított, hogy felhívja a figyelmet feltűnő vonásaira. A vörös szőnyegen pózolt, mosolyogva és integetve a járókelőknek, miközben részt vett az Egy nagy, merész, gyönyörű utazás európai premierjén szeptember 11-én. A 2025-ös drámában a Wall Street farkasa ikonikus alakítása mellett olyan színészek is feltűnnek, mint Colin Farrell, Phoebe Waller-Bridge, Brandon Perea és Shelby Simmons. A szeptember 19-én bemutatásra kerülő film két idegent követ, akiket Robbie és Farrell alakít, amint egy olyan utazásra indulnak, amely örökre összeköti őket.

