Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Hihetetlen beismerést tett a NATO a lengyel dróntámadás kapcsán – semmi sem az, aminek látszik!

Jennifer Lawrence

Mélyen dekoltált ruhában tündökölt a gyönyörű színésznő – a fotósok alig hitték el, amit láttak – képek

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Jennifer Lawrence ismét bebizonyította, hogy igazi vörös szőnyeges királynő! A színésznőn a legutóbbi hollywoodi premieren olyan mélyen dekoltált ruha volt, hogy még a legedzettebb fotósoknak is leesett az álla.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Jennifer LawrenceOscarNői főszereplőhollywoodipremier

A „Női főszereplő” kategóriában Oscarra jelölt sztár stílusérzéke ezúttal is kifogástalan volt – és a merész szettnek -mélyen dekoltált ruha- köszönhetően garantáltan minden tekintet rá szegeződött. 

A mélyen dekoltált ruha nemcsak azt emelte ki, amit kellett, de tökéletesen illeszkedett Jennifer alakjához.

 A selyem anyag finoman omlott végig a testén, miközben a kivágás sejtelmesen fedte fel dekoltázsát. A smink visszafogott volt, a frizura pedig laza hullámokban omlott a vállára – az összhatás egyszerre volt elegáns és szexi.

A megjelenésről készült képek azóta bejárták az internetet, és mindenki ugyanazt mondja: Jennifer Lawrence bombaformában van! A rajongók áradoznak, a divatlapok elemzik, a stylistok pedig már most ikonikusként emlegetik ezt a mélyen dekoltált ruhát.

A színésznő egyébként egy új filmjén dolgozik, de a vörös szőnyeges szereplésével világosan jelezte: visszatért, és készen áll újra uralni Hollywoodot. A mélyen dekoltált ruha pedig csak hab volt a tortán – ilyen magabiztos és ragyogó Jennifer Lawrencet régen láttunk!

1 2 3
... 11
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!