Mélyen dekoltált ruhában tündökölt a gyönyörű színésznő – a fotósok alig hitték el, amit láttak – képek

A „Női főszereplő” kategóriában Oscarra jelölt sztár stílusérzéke ezúttal is kifogástalan volt – és a merész szettnek -mélyen dekoltált ruha- köszönhetően garantáltan minden tekintet rá szegeződött.

A mélyen dekoltált ruha nemcsak azt emelte ki, amit kellett, de tökéletesen illeszkedett Jennifer alakjához.

A selyem anyag finoman omlott végig a testén, miközben a kivágás sejtelmesen fedte fel dekoltázsát. A smink visszafogott volt, a frizura pedig laza hullámokban omlott a vállára – az összhatás egyszerre volt elegáns és szexi.

A megjelenésről készült képek azóta bejárták az internetet, és mindenki ugyanazt mondja: Jennifer Lawrence bombaformában van! A rajongók áradoznak, a divatlapok elemzik, a stylistok pedig már most ikonikusként emlegetik ezt a mélyen dekoltált ruhát.

A színésznő egyébként egy új filmjén dolgozik, de a vörös szőnyeges szereplésével világosan jelezte: visszatért, és készen áll újra uralni Hollywoodot. A mélyen dekoltált ruha pedig csak hab volt a tortán – ilyen magabiztos és ragyogó Jennifer Lawrencet régen láttunk!