Festménybe illő testtel hódít ez a gömbölyded szépség

Negin Mirsalehi különleges szépségével, selymes hajával és kifinomult stílusával hódította meg az Instagramot, ahol jelenleg több mint 7 millió követővel büszkélkedhet.

Fotó: Origo

Nemcsak modellként, hanem sikeres üzletasszonyként is ismert Negin Mirsalehi: a Gisou nevű méhészeti alapú hajápolási márkája igazi világsiker. Legutóbb Milánóban és Párizsban vonzotta a tekinteteket divathéten, ahol merész, de elegáns megjelenéseivel borzolta a kedélyeket. Negin fotói egyszerre érzékiek és exkluzívak – pontosan azok, amelyek miatt nehéz lesz nem végignézni a galériát.