Negin Mirsalehi

Festménybe illő testtel hódít ez a gömbölyded szépség

4 perce
Olvasási idő: 5 perc
Negin Mirsalehi holland-iráni származású influenszer, divatikon és vállalkozó, aki világszerte milliók kedvence lett.– Negin Mirsalehi minden férfi látni akarja a fotóit
Negin MirsalehiGisoumodell

Negin Mirsalehi különleges szépségével, selymes hajával és kifinomult stílusával hódította meg az Instagramot, ahol jelenleg több mint 7 millió követővel büszkélkedhet.

Negin Mirsalehi, NeginMirsalehi
Negin Mirsalehi különleges szépségével hódít
Fotó:  Origo

Nemcsak modellként, hanem sikeres üzletasszonyként is ismert Negin Mirsalehi: a Gisou nevű méhészeti alapú hajápolási márkája igazi világsiker. Legutóbb Milánóban és Párizsban vonzotta a tekinteteket divathéten, ahol merész, de elegáns megjelenéseivel borzolta a kedélyeket. Negin fotói egyszerre érzékiek és exkluzívak – pontosan azok, amelyek miatt nehéz lesz nem végignézni a galériát.

 

