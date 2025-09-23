Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megtámadták Moszkvát az ukránok, brutális orosz válasz jöhet

Olivia Rodrigo

Imádja a férfiak arcába tolni formás melleit a szexi popsztár – képek

46 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Így lett a szomszédlányból minden férfi fantáziája. Olivia Rodrigo titka a dekoltázsában van
Link másolása
Vágólapra másolva!
Olivia Rodrigotinisztárgrammydekoltázs

Olivia Rodrigo neve ma már nemcsak a popzenében, hanem a férfiak fantáziájában is megkerülhetetlen. 

Olivia Rodrigo
Olivia Rodrigo a Glastonbury Fesztiválon
Fotó: Yui Mok

A 2003-ban született amerikai énekesnő és dalszerző alig múlt 20 éves, mégis olyan karriert futott be, amiről sokan csak álmodhatnak. A Disney-sorozatok bájos tinisztárjából mára Grammy-díjas popikon lett. Olivia Rodrigo ma éppen abban az életkorban van, amikor a nőiesség robbanásszerűen bontakozik ki. Lányból végérvényesen nő lett: csípője, mosolya, szemei és hajának hullámai olyan elegyet alkotnak, amit lehetetlen közömbösen nézni. Instagram-oldalán szinte bármilyen posztja garantáltan milliós lájkot kap, legyen szó egy mélyen dekoltált outfitről, vagy egy vadul kacér szelfiről.

1 2 3
... 10
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!