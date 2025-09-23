Imádja a férfiak arcába tolni formás melleit a szexi popsztár – képek

Olivia Rodrigo neve ma már nemcsak a popzenében, hanem a férfiak fantáziájában is megkerülhetetlen.

Olivia Rodrigo a Glastonbury Fesztiválon

Fotó: Yui Mok

A 2003-ban született amerikai énekesnő és dalszerző alig múlt 20 éves, mégis olyan karriert futott be, amiről sokan csak álmodhatnak. A Disney-sorozatok bájos tinisztárjából mára Grammy-díjas popikon lett. Olivia Rodrigo ma éppen abban az életkorban van, amikor a nőiesség robbanásszerűen bontakozik ki. Lányból végérvényesen nő lett: csípője, mosolya, szemei és hajának hullámai olyan elegyet alkotnak, amit lehetetlen közömbösen nézni. Instagram-oldalán szinte bármilyen posztja garantáltan milliós lájkot kap, legyen szó egy mélyen dekoltált outfitről, vagy egy vadul kacér szelfiről.