Nem fog hinni a szemének: szokatlan temetőre bukkant egy fotós Franciaországban – galéria

Oliver Jarry-Lacombe francia fotós egészen szürreális látványt örökített meg az ország középső részén, Indre megyében. Egy hatalmas területen több ezer katonai teherautó és jármű áll mozdulatlanul, némelyikből pedig már fák és sűrű növényzet tör elő.

A 44 éves férfi szerint a járművek egy céghez kerültek még az 1990-es években, azóta azonban magukra hagyták őket. Az időjárás és a természet együtt dolgozott: mára a rozsdás karosszériák és a kormányok között madarak fészkelnek, a motorháztetőkből pedig bokrok nőnek ki.