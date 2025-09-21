Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Brutális üzenetet küldött Donald Trump

mező

Nem fog hinni a szemének: szokatlan temetőre bukkant egy fotós Franciaországban – galéria

13 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Franciaország közepén, Indre megyében különös temetőre bukkant egy fotós: több ezer rozsdás katonai jármű áll elhagyatva egy mezőn, amelyekből már fák és bokrok nőnek ki.
Link másolása
Vágólapra másolva!
mezőlátványjárműtermészetFranciaország

Oliver Jarry-Lacombe francia fotós egészen szürreális látványt örökített meg az ország középső részén, Indre megyében. Egy hatalmas területen több ezer katonai teherautó és jármű áll mozdulatlanul, némelyikből pedig már fák és sűrű növényzet tör elő.

A 44 éves férfi szerint a járművek egy céghez kerültek még az 1990-es években, azóta azonban magukra hagyták őket. Az időjárás és a természet együtt dolgozott: mára a rozsdás karosszériák és a kormányok között madarak fészkelnek, a motorháztetőkből pedig bokrok nőnek ki.

A fotós képei gyorsan terjedni kezdtek az interneten, sokak szerint egyszerre szívszorító és lenyűgöző látni, hogyan hódította vissza a természet az egykor a hadsereg által használt járműveket.

Különös látvány: katonai járművek ezrei rozsdásodnak egy francia mezőn, járműtemető, 2025
Különös látvány: katonai járművek ezrei rozsdásodnak egy francia mezőn, járműtemető, 2025
Különös látvány: katonai járművek ezrei rozsdásodnak egy francia mezőn, járműtemető, 2025
Különös látvány: katonai járművek ezrei rozsdásodnak egy francia mezőn, járműtemető, 2025
Különös látvány: katonai járművek ezrei rozsdásodnak egy francia mezőn, járműtemető, 2025
Különös látvány: katonai járművek ezrei rozsdásodnak egy francia mezőn, járműtemető, 2025
Különös látvány: katonai járművek ezrei rozsdásodnak egy francia mezőn, járműtemető, 2025
Különös látvány: katonai járművek ezrei rozsdásodnak egy francia mezőn, járműtemető, 2025
Különös látvány: katonai járművek ezrei rozsdásodnak egy francia mezőn, járműtemető, 2025
Galéria: Tízezres rozsdás flotta pihen a semmi közepén
1/12
Tízezres rozsdás flotta pihen a semmi közepén

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!