Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megdöbbentő ajánlatot tett Putyin az Egyesült Államoknak

Sommer Ray

Meg fogsz őrülni: Sommer Ray olyan pózokba vágta magát, amitől leesik az állad

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ha azt hiszed, hogy már mindent láttál, akkor nézd meg Sommer Ray képeit! Ő az egyik legnagyobb fitnesz- és Instagram-sztár. Sommer Ray-nek több mint 26 millió követője lesi minden mozdulatát.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Sommer Rayszexisztárfotósorozat

Sommer Ray új edzésvideóival és szexi fotósorozataival ismét a figyelem középpontjába került. 

Sommer Ray egy születésnapi partin
Fotó: Gregory Pace/REX/Shutterstock / Northfoto

Sommer Ray nemcsak a sportos alakja miatt ikon, hanem mert mer bátran extrém és provokatív lenni: legyen szó egy alig takaró bikiniről, egy edzőtermi villantásról vagy akár egy vad, kulisszák mögötti pillanatról. Az igazi végzet asszonya, aki minden képével újra és újra lángra lobbantja a férfiak képzeletét. Nem túlzás: Sommer Ray most éli karrierje egyik legizgatóbb időszakát, és minden jel arra utal, hogy csak még vadabb lesz.

1 2 3
... 10
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!