Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Brutális figyelmeztetést fogalmazott meg Donald Trump

bikinis

Ezek a mellek mindenkit meggyőznek – Sydney Sweeney új fotói minden fantáziát túlszárnyalnak

37 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Hollywood legszexibb sztárja most minden eddiginél merészebb oldalát villantotta meg. Sydney Sweeney az, akitől a rajongók csak egyet akarnak: még többet látni belőle.
Link másolása
Vágólapra másolva!
bikinisdögösfantáziaSydney Sweeney

Sydney Sweeney az utóbbi évek egyik legnagyobb hollywoodi felfedezettje.

Sydney Sweeney a Toronto International Film Festival - on''Christy'' Premiere
Sydney Sweeney  a torontói filmfesztiválon            
Fotó: C Flanigan


Sydney Sweeney nemcsak színészi tehetségével, hanem ellenállhatatlan kisugárzásával is meghódította a világot. Az Instagramon több mint 20 millió követő figyeli minden mozdulatát, ahol a szexi bikinis fotóktól a dögös vörös szőnyeges megjelenésekig mindent megmutat. Sweeney, a szőke bombázó az idei szezonban is tarol – új filmjei mellett kampányarca lett több luxusmárkának. Rajongói szerint egyszerre ártatlan szépség és fékezhetetlen végzet asszonya, aki minden képpel újabb bizonyítékát adja: ő Hollywood legizgatóbb popdívája, akit lehetetlen nem végignézni.

 

1 2 3
... 9
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!