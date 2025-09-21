Ezek a mellek mindenkit meggyőznek – Sydney Sweeney új fotói minden fantáziát túlszárnyalnak

Sydney Sweeney az utóbbi évek egyik legnagyobb hollywoodi felfedezettje.

Sydney Sweeney a torontói filmfesztiválon

Fotó: C Flanigan



Sydney Sweeney nemcsak színészi tehetségével, hanem ellenállhatatlan kisugárzásával is meghódította a világot. Az Instagramon több mint 20 millió követő figyeli minden mozdulatát, ahol a szexi bikinis fotóktól a dögös vörös szőnyeges megjelenésekig mindent megmutat. Sweeney, a szőke bombázó az idei szezonban is tarol – új filmjei mellett kampányarca lett több luxusmárkának. Rajongói szerint egyszerre ártatlan szépség és fékezhetetlen végzet asszonya, aki minden képpel újabb bizonyítékát adja: ő Hollywood legizgatóbb popdívája, akit lehetetlen nem végignézni.