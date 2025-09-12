Elképesztően szexi fotókon a születésnapos Sydney Sweeney – galéria
Sydney Sweeney páratlan szépségével és természetes kisugárzásával generációja egyik legkarizmatikusabb színésznője. Klasszikusan nőies alakja, ragyogó bőre és bájos arcvonásai nemcsak a kamera előtt, hanem a divatvilágban is ikonikussá tették. Megjelenése minden vörös szőnyeges eseményen lenyűgöző: eleganciája és finom érzékisége tökéletes egyensúlyban van. A színésznő ma ünnepli 28. születésnapját.