Sydney Sweeney

Elképesztően szexi fotókon a születésnapos Sydney Sweeney – galéria

Sydney Sweeney páratlan szépségével és természetes kisugárzásával generációja egyik legkarizmatikusabb színésznője. Klasszikusan nőies alakja, ragyogó bőre és bájos arcvonásai nemcsak a kamera előtt, hanem a divatvilágban is ikonikussá tették. Megjelenése minden vörös szőnyeges eseményen lenyűgöző: eleganciája és finom érzékisége tökéletes egyensúlyban van. A színésznő ma ünnepli 28. születésnapját.
