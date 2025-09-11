Bár a gyerekek nem pózoltak kamerák előtt, Jessica ünnepi beszédében meleg szavakkal emlékezett meg róluk: a színésznő hálás a támogatásukért, a kíváncsiságukért, a félelmeik nélküli hozzáállásukért, mert ők inspirálják minden nap.

Magánélet a reflektorfényben, avagy tartózkodás vs. megosztás. Ez minden sztár dilemmája.

Chastain híres arról, hogy amennyire lehet, elkülöníti a magánéletét a nyilvánostól. A mostani eseményen azért engedett bepillantást: szokatlanul sok érzéssel és szeretettel szólt gyerekeiről és férjéről, Gian Luca Passi de Preposulóról. Ő az, aki mellett Jessica több fronton is erős: nemcsak színésznő, de producer is.

48 évesen Chastain egyre több szerepben mutatkozik meg: olyan nőket alakít, akik erősek, komplexek, de se nem tökéletesek, se nem sablonosak. Színészi munkái mellett gyakran beszél arról, hogy az anyaság és a karrier egyszerre jelen van az életében – gyereknevelés, munka, kreatív projektek, és mindez egymás mellett. A jelenlegi sikerek fényében talán egyre több filmes‑produceri terv is körvonalazódik.