Egyszerre törékeny nő és vadállat: Victoria Pedretti, aki a képernyőről az ágyadba kívánkozik

Victoria Pedretti, a 29 éves amerikai színésznő ma az egyik legforróbb titkos fegyver Hollywoodban.

Victoria Pedretti Hollywood titkos fegyvere

Fotó: Janet Gough / AFF-USA.com / Northfoto

A „Haunting of Hill House” borzongató szellemvilágában és a „You” sorozatban robbant be, ahol egyszerre hozta az ártatlan kislányos bájt és a végzet asszonyának veszedelmes vonzerejét. Karcsú teste, érzéki ajkai és mély tekintete miatt a férfinézők azonnal rajongani kezdtek érte – benne egyszerre ott a törékenység és a vadállat. Pedretti nem a villantásokkal hódít, hanem azzal a feszültséggel, amit minden jelenetébe belerak: olyan nő, akitől a szoba hőmérséklete pár fokkal feljebb kúszik. Nem csoda, hogy sok férfi fantáziájában már régóta ő a főszereplő.