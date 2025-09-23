Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megtámadták Moszkvát az ukránok, brutális orosz válasz jöhet

Victoria Pedretti

Egyszerre törékeny nő és vadállat: Victoria Pedretti, aki a képernyőről az ágyadba kívánkozik

47 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
29 éves bombázó, akinek a tekintetétől minden férfi elgyengül. Victoria Pedretti forró jeleneteit sosem felejted el.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Victoria PedrettikislányosvégzetHollywood

Victoria Pedretti, a 29 éves amerikai színésznő ma az egyik legforróbb titkos fegyver Hollywoodban. 

Victoria Pedretti Hollywood titkos fegyvere
Victoria Pedretti Hollywood titkos fegyvere
Fotó: Janet Gough / AFF-USA.com / Northfoto

A „Haunting of Hill House” borzongató szellemvilágában és a „You” sorozatban robbant be, ahol egyszerre hozta az ártatlan kislányos bájt és a végzet asszonyának veszedelmes vonzerejét. Karcsú teste, érzéki ajkai és mély tekintete miatt a férfinézők azonnal rajongani kezdtek érte – benne egyszerre ott a törékenység és a vadállat. Pedretti nem a villantásokkal hódít, hanem azzal a feszültséggel, amit minden jelenetébe belerak: olyan nő, akitől a szoba hőmérséklete pár fokkal feljebb kúszik. Nem csoda, hogy sok férfi fantáziájában már régóta ő a főszereplő.

1 2 3
... 10
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!