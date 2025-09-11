Nemcsak a nagy hangja miatt imádják a rajongói az énekesnőt, a popsija sem utolsó! – képek

Az énekesnő színpadi megjelenése botrányosan vonzó lett: fehér kristályos body, rojtos bőr‑chaps, akár egy mechanikus bikalovaglás – Beyoncé nem hagy semmi kétséget: a nőiesség mellett az erő és a dominancia is az ő hívószava.

A western királynő mögül a zenei háttér sem marad el: az ő legutóbbi albumával, a Cowboy Carterral már megint történt valami, amit csak kevesen mertek. Az album nem pusztán a country műfajhoz közelít, hanem újradefiniálja azt – afroamerikai előadók hozzájárulását ünnepli, miközben Beyoncé továbbra is uralja a slágerlistákat. A turné legnagyobb szenzációja mégis a színpadi megjelenés: Beyoncé kristályokkal kirakott, testhez simuló cowboy ruhákban, merész chapsekben, és olykor mechanikus bikán lovagolva mutatja meg, milyen, amikor a női erő és a vadnyugati stílus találkozik. A country és R&B határait feszegető Cowboy Carter album minden sztereotípiát ledöntött.

Legutóbb egy komolyabb elismerést is begyűjtött: az „Beyoncé Bowl”, a karácsony napi NFL félidős műsorával készített Netflix‑különkiadásával, 27 milliós nézettséggel és Emmy‑díjjal bizonyította, hogy színpadról képernyőre átívelően uralja a show‑ipart.

Mindez együtt: ő nem csupán sztár, hanem márkává vált. Az új rekordokat döntögető jegyeladások, divatőrületek, visszatérő provokatív szettek és a Grammy‑díjas album mellé most egy Emmy‑trófea is társul.