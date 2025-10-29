A földdel tette egyenlővé Kubát 2025 legbrutálisabb hurrikánja – galéria

Jamaicán három ember életét követelte a hurrikán, három másik Haitin, egy pedig a Dominikai Köztársaságban halt meg. A hatóságok korábban arra is figyelmeztették a lakosságot, hogy az áradások miatt a krokodilok fokozottabb veszélyt jelentenek.
A vihar ugyan veszített kezdeti erejéből, de az általa szállított szelek sebessége így is meghaladta az óránkénti 200 kilométert az amerikai Nemzeti Hurrikánközpont (NHC) szerint. "A rendkívül veszélyes Melissa hurrikán elérte Kuba délkeleti partjait"" – közölte szerdán az NHC a honlapján. "Várhatóan továbbra is erős marad, miközben áthalad Kubán, a Bahama-szigeteken és Bermuda környékén" – írták az oldalon.
Galéria: A Melissa hurrikán elérte Kubát
1/16
A Melissa hurrikán által megrongált ház Kubában
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!