A földdel tette egyenlővé Kubát 2025 legbrutálisabb hurrikánja – galéria

A vihar ugyan veszített kezdeti erejéből, de az általa szállított szelek sebessége így is meghaladta az óránkénti 200 kilométert az amerikai Nemzeti Hurrikánközpont (NHC) szerint. "A rendkívül veszélyes Melissa hurrikán elérte Kuba délkeleti partjait"" – közölte szerdán az NHC a honlapján. "Várhatóan továbbra is erős marad, miközben áthalad Kubán, a Bahama-szigeteken és Bermuda környékén" – írták az oldalon.