A világ felhőkarcoló-nagyhatalmai, ez a 10 város nyerte az égig érő versenyt

A 21. században a fejlődés egyik leglátványosabb szimbóluma a magasság; azok a városok, amelyek valóban számítanak, ma már az ég felé törnek. A felhőkarcolók korát éljük, a kérdés már csak az, mely városok vezetik ezt az egekbe nyúló versenyt?
Ezekben a városokban nemcsak a turisták néznek fel a magasba, hanem a befektetők, építészek és városfejlesztők is. A városkép itt már nemcsak vízszintesen, hanem függőlegesen is formálódik. A galériában bemutatjuk a világ 10 legtöbb felhőkarcolóval rendelkező városát.

felhőkarcolóváros, felhőkarcoló, város, építészet, városfejlesztés, Chongqing cityscape with illuminated skyscrapers and bridge over the Yangtze River at night. Urban architecture and travel background.
felhőkarcolóváros, felhőkarcoló, város, építészet, városfejlesztés, Tokyo city skyline , Japan.
felhőkarcolóváros, felhőkarcoló, város, építészet, városfejlesztés, Wuhan, Hubei, China - Oct 02 2024: The confluence of the Yangtze and Han rivers in Wuhan, Hubei Province, China.
felhőkarcolóváros, felhőkarcoló, város, építészet, városfejlesztés, cityscape of Malaysia, background city, skyscrapers such as the Twin Towers, Malaysia, Asia.
felhőkarcolóváros, felhőkarcoló, város, építészet, városfejlesztés, Shanghai, China- November 25,2023: The drone aerial view of Huangpu River and Lujizui finance and trade zone, Shanghai, China
felhőkarcolóváros, felhőkarcoló, város, építészet, városfejlesztés, City buildings skyline in Guangzhou, China
felhőkarcolóváros, felhőkarcoló, város, építészet, városfejlesztés, Dubai, UAE - 04 18 2022: Beautiful night panorama of the illuminated skyscrapers, boats and yachts at the Business bay district in Dubai, United Arab Emirates
felhőkarcolóváros, felhőkarcoló, város, építészet, városfejlesztés, Panorama view of New York city eith statue of liberty tomorrow morning at sunrise. View from Staten Island. Big art Panorama.
felhőkarcolóváros, felhőkarcoló, város, építészet, városfejlesztés, Shenzhen skyline cityscape with skyscrapers downtown city Futian district in Shenzhen, China
felhőkarcolóváros, felhőkarcoló, város, építészet, városfejlesztés, Panoramic view of the city skyline from the top of the hills to the central area of Hong Kong in the morning hours with beautiful sunrise light and sky.
Galéria: A világ 10 legtöbb felhőkarcolóval rendelkező városa
1/10
10. Chongqing, Kína

 

