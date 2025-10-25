A világ felhőkarcoló-nagyhatalmai, ez a 10 város nyerte az égig érő versenyt

A 21. században a fejlődés egyik leglátványosabb szimbóluma a magasság; azok a városok, amelyek valóban számítanak, ma már az ég felé törnek. A felhőkarcolók korát éljük, a kérdés már csak az, mely városok vezetik ezt az egekbe nyúló versenyt?

Vágólapra másolva!

Ezekben a városokban nemcsak a turisták néznek fel a magasba, hanem a befektetők, építészek és városfejlesztők is. A városkép itt már nemcsak vízszintesen, hanem függőlegesen is formálódik. A galériában bemutatjuk a világ 10 legtöbb felhőkarcolóval rendelkező városát.

Galéria: A világ 10 legtöbb felhőkarcolóval rendelkező városa 1/10 10. Chongqing, Kína

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!