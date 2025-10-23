A test, amitől még a képernyő is bepárásodik – mutatjuk a fotókat

A mellei úgy domborodnak, hogy még a gravitáció is félrenéz. Alessandra Russo megmutatja, miért nem kell túl sok ruhadarab.
Alessandra Russo egy olasz származású tartalomkészítő és modell, akinek fotói körül mindig forrósodik a levegő – és nem véletlenül. Kifogástalan alakja, hibátlan bőre és tudatosan adagolt szexepilje garantáltan megakasztja a görgetést. Az Instagramon, OnlyFansen és más platformokon sem öltözködik túl – de nem is ezért követik.
Alessandra Russo nem árul zsákbamacskát: amit mutat, az hosszan a képernyőn marad. És a fejedben is.
