Amandha elöl-hátul telitalálat – ezt a galériát kár lenne kihagyni!

Amandha Lee egy kanadai származású fitness modell, influencer és személyi edző, aki elképesztő népszerűségre tett szert az Instagramon látványos, formás alakjának és inspiráló edzésvideóinak köszönhetően. Leginkább formás hátsója miatt vált híressé, amit saját, kemény edzésprogramjaival ért el. Több millió követője van, és rendszeresen oszt meg motiváló, szexi, mégis sportos tartalmakat.

Amandha Lee egyaránt szimbóluma a női erőnek és a férfi vágyaknak – egyszerre edző és igazi bombázó.