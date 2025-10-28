Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

A Kreml őrjöng: a lengyelek botrányos kijelentése feldühítette Moszkvát

Hallotta már?

Ez gáz: bilincsbe verve vitték be a rendőrök a világbajnok magyar kajakost

Whitneyysimmons

Amikor a báj és az erő találkozik: őrjítően vonzó ez a csodanő – galéria

45 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Így csábítja el milliók fantáziáját a konditerem királynője.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Whitneyysimmonsmosolyinfluenszerfitneszbombaalak

Whitney Simmons az a fitneszbomba, akitől a férfiak szeme azonnal kigúvad – az amerikai edző és influenszer olyan alakot épített magának, amely egyszerre sugároz erőt és vadító nőiességet. Whitney Simmons nem más, mint erő, vágy és végzet egyetlen nőben. Formás vállak, lapos has, feszes fenék és tökéletes ívek: Whitney teste maga a vágy definíciója. Mosolya ártatlan, de tekintete elárulja, hogy pontosan tudja, milyen hatással van a férfiakra. Több milliós követőtáborát nemcsak edzéseivel, hanem szexi kisugárzásával is lázban tartja. 

Whitney Simmons az a nő, akitől minden férfi a konditeremben motivációt kap – és akiről titokban fantáziál, amikor elhagyja a súlyzórudat.

1 2 3
... 10
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!