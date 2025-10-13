Hírlevél

Diane Keaton

Az Annie Halltól a Keresztapáig – Diane Keaton felejthetetlen szerepei a filmvásznon

Diane Keaton munkássága, alakításai és művészi hitvallása tovább élnek a filmeken és az emlékezetben. Sok filmjében megtalálható az a fajta kettősség, amivel egyszerre képes megragadni a humort és a mély emberi drámát. Ez tette őt oly sokak szemében megkerülhetetlenné.
Diane Keaton, Diane Hall néven látta meg a napvilágot, 1946. január 5‑én Los Angelesben. Pályafutását a színházban kezdte, majd hamar áttért a film világába, ahol páratlan eredményeket ért el. Az áttörést a Keresztapa-trilógia hozta meg számára, melyben Keaton alakította Kay Adams szerepét az első részben, majd később a folytatásokban is visszatért ehhez a karakterhez. Azonban igazi ikonikus helyét a filmtörténetben Woody Allen alkotása, az Annie Hall nyitotta meg, ebben a filmben nyújtott alakításáért 1978-ban elnyerte az Oscar-díjat. Sokoldalú művész volt, több területen, többek között a fotográfia, az írás és a rendezés területén is alkotott. A késői éveiben is aktív maradt, részt vett filmekben, támogatott fiatalabb alkotókat, és fenntartotta azt a függetlenséget, amit mindig is fontosnak tartott. 

Galéria: Diane Keaton élete képekben
A Keresztapa, 1972

 

 

