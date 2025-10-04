Borzongató attrakció a Babák szigete Mexikóvárosban, ahol a játékok suttognak

A Mexikóváros déli részén húzódó Xochimilco csatornarendszerében rejtőzik egy apró, de borzongató sziget, a La Isla de las Muñecas, magyarul Babák szigete. A kis sziget fáira a 20. század második felében játékbabák sokaságát akasztotta fel babonából a sziget lakója, akinek halála után a terület turisztikai érdekességgé változott.

A sziget hírnevét egy Julián Santa Ana Barrera nevű különös alaknak köszönheti, aki a 20. század második felében, körülbelül 50 évig élt itt.

Világhírű turisztikai látványosság a mexikói Isla de las Munecas, vagyis a Babák szigete

Állítólag azért költözött ide, mert barátnője elhagyta egy másik férfiért. Szerény, visszahúzódó, tartózkodó ember volt. Egy idő után az emberek észrevették, hogy Julián játékbabákat kezdett el gyűjteni a szemétből. Unokaöccse, Anastasio azt mesélte, a babákat azért gyűjti, hogy elriassza vele azokat a furcsa jelenségeket (női hangokat, jajgatásokat és léptek zaját), amik állítólag azóta jelentkeztek, hogy egy fiatal lány belefulladt az egyik közeli csatornába. 2001 áprilisának elején Julián lement a csatorna partjára horgászni, oda, ahol állítása szerint egy szirén el akarta őt vinni. Eközben Anastasiónak más dolga volt, de mire visszaért a csatornához, Juliánt holtan találta: infarktust kapott és beleesett a vízbe. Azóta a babák ott maradtak a szigeten, világhírű turisztikai látványosság.