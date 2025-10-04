Borzongató attrakció a Babák szigete Mexikóvárosban, ahol a játékok suttognak

A Mexikóváros déli részén húzódó Xochimilco csatornarendszerében rejtőzik egy apró, de borzongató sziget, a La Isla de las Muñecas, magyarul Babák szigete. A kis sziget fáira a 20. század második felében játékbabák sokaságát akasztotta fel babonából a sziget lakója, akinek halála után a terület turisztikai érdekességgé változott.
A sziget hírnevét egy Julián Santa Ana Barrera nevű különös alaknak köszönheti, aki a 20. század második felében, körülbelül 50 évig élt itt.
Állítólag azért költözött ide, mert barátnője elhagyta egy másik férfiért. Szerény, visszahúzódó, tartózkodó ember volt. Egy idő után az emberek észrevették, hogy Julián játékbabákat kezdett el gyűjteni a szemétből. Unokaöccse, Anastasio azt mesélte, a babákat azért gyűjti, hogy elriassza vele azokat a furcsa jelenségeket (női hangokat, jajgatásokat és léptek zaját), amik állítólag azóta jelentkeztek, hogy egy fiatal lány belefulladt az egyik közeli csatornába. 2001 áprilisának elején Julián lement a csatorna partjára horgászni, oda, ahol állítása szerint egy szirén el akarta őt vinni. Eközben Anastasiónak más dolga volt, de mire visszaért a csatornához, Juliánt holtan találta: infarktust kapott és beleesett a vízbe. Azóta a babák ott maradtak a szigeten, világhírű turisztikai látványosság.