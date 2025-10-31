Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Vizsgálat!

Fordulat a Mol finomító tűzesetében – terrorcselekmény gyanúját is vizsgálhatják

modellvilág

Carina hetyke barackmellei az őszi hidegben is forróságot varázsolnak

52 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ez a lány tudja, hogyan kell pózolni. Carina Zavline ezért a fényképezőgépek kedvence.
Link másolása
Vágólapra másolva!
modellvilágstílusdivat

Carina Zavline a modellvilág feltörekvő alakja, aki elbűvölő szépségével és magával ragadó stílusával rabul ejti a közönséget. A Németországból származó Zavline jelentős lépéseket tett a divat világában, kifutókon és magazinokban egyaránt elegánsan és kifinomultan jelen van. 

Carina Zavline
Carina Zavline 
Fotó: KGC-34/133373 / Northfoto

Carina Zavline a divat iparág egyik legígéretesebb tehetségeként lett ismert, s folyamatosan feszegeti a határokat, és újraértelmezi a modern szépségideálokat.

1 2 3
... 10
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!