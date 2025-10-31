Carina hetyke barackmellei az őszi hidegben is forróságot varázsolnak

Ez a lány tudja, hogyan kell pózolni. Carina Zavline ezért a fényképezőgépek kedvence.
Carina Zavline a modellvilág feltörekvő alakja, aki elbűvölő szépségével és magával ragadó stílusával rabul ejti a közönséget. A Németországból származó Zavline jelentős lépéseket tett a divat világában, kifutókon és magazinokban egyaránt elegánsan és kifinomultan jelen van.
Carina Zavline a divat iparág egyik legígéretesebb tehetségeként lett ismert, s folyamatosan feszegeti a határokat, és újraértelmezi a modern szépségideálokat.
