Úgy feszül a sportmelltartó Cassie cicijén, mintha a gravitációnak üzenne hadat

Cass Martin nem kérdezi, mit akarsz látni – ő eldönti, mit nézel. Teste olyan, mint egy szobor, amit egy kicsit felhevítettek és életre keltettek. A vállai kemények, de a tekintete puha, mint egy első reggeli álom. És azt a falatnyi sportmelltartót úgy hordja, mintha személyesen a gravitációnak akarna hadat üzenni.

Cass Martin nem a súlyzótól izgalmas – hanem attól, ahogy mozdul benne. Egy nő, aki megmutatja: a női erő nem férfias – hanem pokolian szexi.

Korábban az építőiparban dolgozott, ma pedig milliókat inspirál a közösségi médiában.